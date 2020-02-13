Перевод на немецкий с украинского

Перевести с рус. на eng. короткий текст (на тему IT) ~1K символов. Правильно составить предложения - мне не хватает квалификации для этого. Это можно сделать быстро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Можете перевести с украинского на немецкий коммерческое предложение?
4750 знаков с пробелами.
Стоимость перевода?
Спасибо
Богдан
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