Перевод на немецкий с украинского

ПереводыЗакрыт8 заявок314 просмотров
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Добрый день

Можете перевести с украинского на немецкий коммерческое предложение?

4750 знаков с пробелами.

Стоимость перевода?

Спасибо

Богдан

4 года назад
guest_15816727887781
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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