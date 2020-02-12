Перевод с русского (английского) на арабский

Нужно сделать адаптивный перевод текста с английского языка на русский. Перевод должен быть качественным, ручным, без переводчиков. Обязателен опыт в подобной сфере (хостинг, IT). Тематика - хостинг, облачный сервер. Описание услуги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод интерфейса сайта с русского (либо английского) на арабский - объем совсем небольшой.
Будем заказывать пруфрид выполненной работы, поэтому рассматриваются исполнители с реальным знанием арабского.
Если сработаемся и качество заказа подтвердится, то сотрудничество продолжим - для последующей работы потребуются навыки копирайта.
Исполнителю отправим файл для перевода.
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