Перевод с русского (английского) на арабский

$5
ПереводыЗакрыт3 заявки254 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен перевод интерфейса сайта с русского (либо английского) на арабский - объем совсем небольшой. 

Будем заказывать пруфрид выполненной работы, поэтому рассматриваются исполнители с реальным знанием арабского.

Если сработаемся и качество заказа подтвердится, то сотрудничество продолжим - для последующей работы  потребуются навыки копирайта.

Исполнителю отправим файл для перевода. 

4 года назад
etaran
Елена 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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