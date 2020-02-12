Русский -> Английский

ПереводыЗавершен2 заявки203 просмотра
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Доброго времени суток,

Требуется перевод Word документа с русского на английский язык. Тема: инвестиции, криптовалюты (хайп).

Документ представляет собой отрывки из разных частей сайта, разделенный пропусками новой строки(2 раза) или заголовками помеченным с помощью (bold).

870 слов, 5401 символов без пробелов,6252 символов с пробелами. 

Максимальный срок выполнения до конца этой недели. 

В сообщении укажите стоимость ваших услуг и примерные сроки работы.

Что касается оплаты, тянуть не буду, не та сумма чтобы нам с вами вступать в конфликт. Ранее тексты заказывал у своего переводчика, но решил попробовать обратится на биржу фриланс. 

Английский сам понимаю и разговариваю на удивление относительно неплохо, но для серьезных публикаций в сеть еше думаю не созрел. Поэтому не хотелось бы попасться на фрилансера с неуверенным английским как у меня )

4 года назад
olegdi
38 летЭстония
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
$14
1 день
WMZ
Выполнил работу в срок, качеством тоже доволен. Рекомендую.
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик Рад сотрудничеству
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