Русский -> Английский

Доброго времени суток,

Требуется перевод Word документа с русского на английский язык. Тема: инвестиции, криптовалюты (хайп).

Документ представляет собой отрывки из разных частей сайта, разделенный пропусками новой строки(2 раза) или заголовками помеченным с помощью (bold).

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Максимальный срок выполнения до конца этой недели.

В сообщении укажите стоимость ваших услуг и примерные сроки работы.

Что касается оплаты, тянуть не буду, не та сумма чтобы нам с вами вступать в конфликт. Ранее тексты заказывал у своего переводчика, но решил попробовать обратится на биржу фриланс.

Английский сам понимаю и разговариваю на удивление относительно неплохо, но для серьезных публикаций в сеть еше думаю не созрел. Поэтому не хотелось бы попасться на фрилансера с неуверенным английским как у меня )