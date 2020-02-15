Технический перевод статьи с Английского

Приветствую!С русского, 490 символов с пробелами, тематика околомедицинская. Прошу указать стоимость за весь обьем в грн и реквизиты для предоплаты, если таковая требуется.Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести статью с английского на русский язык.
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