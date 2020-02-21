Профессиональный перевод каталога с русского на английский

Нужно сделать профессиональный перевод каталога на английский язык с русского.

Текст должен быть в Ворде, на каждой отдельной странице в соответствии со страницей каталога. Таблицы характеристик соответственно вставлены как таблицы.

Текст должен быть без ошибок и легко и приятно читаться не только носителями языка.

Сроки оговариваются. Предпочтительные сроки: 1 неделя.