Профессиональный перевод каталога с русского на английский

ПереводыЗавершен17 заявок498 просмотров
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Нужно сделать профессиональный перевод каталога на английский язык с русского.

Текст должен быть в Ворде, на каждой отдельной странице в соответствии со страницей каталога. Таблицы характеристик соответственно вставлены как таблицы.

Текст должен быть без ошибок и легко и приятно читаться не только носителями языка.

Сроки оговариваются. Предпочтительные сроки: 1 неделя.

4 года назад
OGreSiv
Сергей 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
hobotation
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$125
7 дней
Слово "Профессионал" сейчас очень замыленное слово, поскольку им пользуются все кому не лень. Но когда работаешь с профессионалом - это ощущается, и такого человека не спутаешь ни с кем. Павел, спасибо за вашу работу. Вы настоящий профессионал! С вами приятно и очень эффективно работать. Я получил очень быстрый и качественный результат в короткие сроки, при том что тематика моей задачи была довольно редкая и требовала знаний по темам лазерных технологий и металлообработки.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Всегда приятно ощущать готовность заказчика именно сотрудничать в выполнении задач, что говорит о заинтересованности в хорошем результате, современном деловом подходе и преданности своему делу. Желаю успехов Сергею и его компании!
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