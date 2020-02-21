Профессиональный перевод каталога с русского на английский

Нужно перевести несколько официальных файлов с русского на английский. Перевод нужен не подробный, подойдёт по типу копировать - гугл переводчик - вставить, НО перепроверка требуется. ВАЖНО сохранить то же оформление, что и в оригинальном файле (таблицы ...
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Нужно сделать профессиональный перевод каталога на английский язык с русского.
Текст должен быть в Ворде, на каждой отдельной странице в соответствии со страницей каталога. Таблицы характеристик соответственно вставлены как таблицы.
Текст должен быть без ошибок и легко и приятно читаться не только носителями языка.
Сроки оговариваются. Предпочтительные сроки: 1 неделя.
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