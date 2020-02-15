smarttik1122

Смоликов smarttik1122

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$25
10 баллов
4 года назад
Технический перевод статьи с Английского
Петр - отличный заказчик! Рекомендую.
Антон отлично справился с работой. Быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв