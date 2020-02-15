smarttik1122

Требуется переписать [url=https://observablehq.com/@d3/hierarchical-edge-bundling/2]данный код [/url]на "обычный" javascript, исключив использование модуля [i]runtime.js[/i] и вообще модулей es6. В итоге должны остаться только библиотека [i]d3.js[/i] и сам скрипт [i]script.js[/i], генерирующий исходный граф, которые будут подключаться по старинке через