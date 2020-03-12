Нужен качественный перевод на французский язык.

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Тест для вас :

" Нам понадобится сантиметр, угольник, линейка, маркер, бумага и ножницы. И еще подложка под ламинат un papier mousse. Сначала строим выкройку на бумаге, вырезаем её. Затем по этой бумажной выкройке мы приготовим выкройку для валяния из подложки для ламината en papier mousse.

Я буду использовать альпаку в топсе. В его составе добавлено 30% мериноса. Но вы можете взять 100% шерсти альпака. Или овечью шерсть, или собачью."