Нужен качественный перевод на французский язык.

ПереводыЗавершен7 заявок373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пожалуйста, пройдите тест по переводу. Вашу версию пришлите мне в личное сообщение.

 Не грузитесь копирайтингом, нужен просто живой хороший перевод.

Тест для вас : 

" Нам понадобится сантиметр, угольник, линейка, маркер, бумага и ножницы. И еще подложка под ламинат un papier mousse. Сначала строим выкройку на бумаге, вырезаем её. Затем по этой бумажной выкройке мы приготовим выкройку для валяния  из подложки для ламината en papier mousse.

 Я буду использовать альпаку в топсе. В его составе добавлено 30% мериноса. Но вы можете взять 100% шерсти альпака. Или овечью шерсть, или собачью."

4 года назад
guest_15761659364088
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
an4121
Анна 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад
$3
1 день
Мне очень понравилось сотрудничество с Анной! Все быстро и ясно! Анна делает мне переводы на французский и английский. Чувствуется большой опыт и обширный словарный запас иностранных языков. Продолжаем работать! И надеюсь, что и в будущем будем продолжать сотрудничать! Одно удовольствие, когда взаимопонимание!
Приятный в общении заказчик, своевременная оплата, постоянная связь и доброжелательное отношение. Кроме того, сам проект очень интересный и познавательный.
  • Похожие заказы

  • Перевод на Венгерский

    Перевести несколько сообщений от лица девушки на венгерский язык, тема знакомств. Здесь неудобно общаться, пойдем сюда - Привет, как настроение? Вчера рассталась с парнем, хочется секса без обязательств. Привет, чем занят? А я немного грущу, пообщаемся? Привет, как ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести статьи трэвел-блога

    Привет. Ищу переводчика для перевода &gt;100 статей трэвел-блога. Блог авторский, описывающий личный опыт, с небольшим количеством статей-подборок. Нужно уметь качественно перевести/адаптировать статьи под англоязычного читателя (основная аудитория - США, затем UK), с пониманием разницы в структуре языков.  Работа ...

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод статьи с испанского

    Добрый вечер!) Я бы хотела узнать про стоимость перевода вот этой испанской статьи. Сделать нужно до 8:00 утра понедельника (10.02.20) Спасибо за ответ!)

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод на латышский на утро понедельника (до 11:00 по Киеву)

    Приветствую!С русского, 490 символов с пробелами, тематика околомедицинская. Прошу указать стоимость за весь обьем в грн и реквизиты для предоплаты, если таковая требуется.Спасибо!

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевести несколько официальных файлов с русского на английский

    Нужно перевести несколько официальных файлов с русского на английский. Перевод нужен не подробный, подойдёт по типу копировать - гугл переводчик - вставить, НО перепроверка требуется. ВАЖНО сохранить то же оформление, что и в оригинальном файле (таблицы ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Профессиональный перевод каталога с русского на английский

    Нужно сделать профессиональный перевод каталога на английский язык с русского. Текст должен быть в Ворде, на каждой отдельной странице в соответствии со страницей каталога. Таблицы характеристик соответственно вставлены как таблицы. Текст должен быть без ошибок и легко ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад