Перевод видео с французского на русский

$2
ПереводыЗакрытнет заявок153 просмотра
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Здравствуйте. Нужно перевести минуту видео (метка выставлена) 

https://youtu.be/bw9UBWQ4RZ0?t=207 (срочно)

4 года назад
Playball
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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