Перевести статьи трэвел-блога

Привет.

Ищу переводчика для перевода >100 статей трэвел-блога. Блог авторский, описывающий личный опыт, с небольшим количеством статей-подборок.

Нужно уметь качественно перевести/адаптировать статьи под англоязычного читателя (основная аудитория - США, затем UK), с пониманием разницы в структуре языков.

Работа большая, бюджет не слишком. Рассчитывайте на это. Хотелось бы видеть ваши цены за 1000 символов и за весь проект (ссылку дам в переписке).

Спасибо за интерес.