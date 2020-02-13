Перевод видео про вебдизайн

Нужно перевести видео с английского на русский. Длительность примерно 7-8 минут. На выходе нужен файл word на русском. Нужен фрилансер, который хорошо владеет английским языком и грамотно пишет на русском. Если сработаемся, то после выполнения этого заказа дадим ещё несколько таких же. Ждём Ваших заявок=)))