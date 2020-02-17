Перевод текста на сайте с русского на украинский

Приветсвую! Не спеша веду страницу в инстаграм ( фотограф+видеограф) Хотелось бы активнее вести ее на английском по этому обращаюсь к вам , если мы подойдем друг другу, буду рада сотрудничать! Задание : перевести текст для видео ...