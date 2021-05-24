Сделать презентацию

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Закрыт16 заявок802 просмотра

Нужно сделать презентацию по маркетингу. Слайдов 10.

Тема: Создание маркетинговой стратегии с бюджетем 1000 злотых

Стратегия на один месяц

Страна Польша

4 года назад
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