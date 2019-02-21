Верстка готова. Нужно натянуть на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок173 просмотра
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Добрый день!

Верстка, включая адаптивную, уже готова. 

Вот тут ссылки на верстку и основные моменты ТЗ https://docs.google.com/document/d/1caWa_FOCInHoE76SZ20K-6M63dcTckdigIhQmmpPYNY/edit?usp=sharing

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки.

WordPress
5 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад