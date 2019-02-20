Парсинг excel в modx

$5
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка194 просмотра
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Всем привет!

Нужно понять как запускать парсинг. 

MODX
5 лет назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад