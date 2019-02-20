Настроить Тильду (Tilda) со связкой форм с google таблицами и telegra

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки426 просмотров
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Настроить Тильду (Tilda)  со связкой форм с google таблицами и telegramm

Залить данные в гугл таблицу и сделать возможным их обновление, информация должна обновляться через csv, xml и api 

Нужно настроить в гугле таблицы: вида (поставщик1) артикул1, наименование, цена опт1, ценарц1.  наличие на складе 

﻿ ﻿ ﻿ ﻿    ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿(поставщик2) артикул2, наименование, ценаопт2, ценарц3    наличие на складе 

﻿ ﻿ ﻿ ﻿    ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿(поставщик3) артикул1, наименование, ценаопт3, ценарц1    наличие на складе 

на запрос артикул1 по базе должно быть на выходе, ответ:

﻿ ﻿ ﻿артикул1

  ﻿ ﻿ ﻿ наименование

﻿ ﻿ ﻿Общее наличие на складе:

﻿ ﻿ ﻿- дата обновления: 

﻿ ﻿ ﻿- наличие на складе 

   дата обновления﻿ ﻿ ﻿(поставщик1) артикул1, наименование,  цена опт1, ценарц1  наличие на складе 

   дата обновления﻿ ﻿ ﻿(поставщик3) артикул1, наименование, ценаопт3, ценарц1   наличие на складе 

Пример подобной реализации дам по запросу, источник для загрузки в базу тоже.

Ответ от бота телеграм тоже должен быть:

на запрос артикул1 по базе должно быть на выходе, ответ:

﻿ ﻿ ﻿артикул1

  ﻿ ﻿      наименование

﻿ ﻿ ﻿(поставщик1) артикул1, наименование, цена опт1, ценарц1   наличие на складе 

﻿ ﻿ ﻿(поставщик3) артикул1, наименование, ценаопт3, ценарц1    наличие на складе 

Доступ к базе нужно закрыть.

Tilda
3 года назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад