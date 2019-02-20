Настроить Тильду (Tilda) со связкой форм с google таблицами и telegra

Настроить Тильду (Tilda) со связкой форм с google таблицами и telegramm

Залить данные в гугл таблицу и сделать возможным их обновление, информация должна обновляться через csv, xml и api

Нужно настроить в гугле таблицы: вида (поставщик1) артикул1, наименование, цена опт1, ценарц1. наличие на складе

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿(поставщик2) артикул2, наименование, ценаопт2, ценарц3 наличие на складе

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿(поставщик3) артикул1, наименование, ценаопт3, ценарц1 наличие на складе

на запрос артикул1 по базе должно быть на выходе, ответ:

﻿ ﻿ ﻿артикул1

﻿ ﻿ ﻿ наименование

﻿ ﻿ ﻿Общее наличие на складе:

﻿ ﻿ ﻿- дата обновления:

﻿ ﻿ ﻿- наличие на складе

дата обновления﻿ ﻿ ﻿(поставщик1) артикул1, наименование, цена опт1, ценарц1 наличие на складе

дата обновления﻿ ﻿ ﻿(поставщик3) артикул1, наименование, ценаопт3, ценарц1 наличие на складе

Пример подобной реализации дам по запросу, источник для загрузки в базу тоже.

Ответ от бота телеграм тоже должен быть:

на запрос артикул1 по базе должно быть на выходе, ответ:

﻿ ﻿ ﻿артикул1

﻿ ﻿ наименование

﻿ ﻿ ﻿(поставщик1) артикул1, наименование, цена опт1, ценарц1 наличие на складе

﻿ ﻿ ﻿(поставщик3) артикул1, наименование, ценаопт3, ценарц1 наличие на складе

Доступ к базе нужно закрыть.