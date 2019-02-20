Перенос сайта с самописной CMS на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки114 просмотров
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Сайт https://autoyard.ru необходимо перенести на вордпресс с сохранением структуры и урлов. 

WordPress
5 лет назад
micha060
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад