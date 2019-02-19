Посадка верстки на WordPress и реализация определенного функционала

Указывайте свою цену и сроки.

Сайт https://www.taorminataximeeting.it

Сайт предоставляет услугу шаттла по двум маршрутам:

Маршрут 1: Аэропорт Катания – Таормина – Джардини Наксос – Летоянни.

Маршрут 2: Летоянни – Дж.Наксос – Таормина – Аэропорт Катания.

Из административной панели у нас должна быть:

1. Возможность редактировать максимальное количество человек на

маршрут (шаттл рассчитан на максимум 7 мест, но это число в будущем

мы, возможно, изменим).

2. Возможность редактировать стоимость маршрута в разных валютах (все

числа вбиваем вручную)

3. Возможности редактировать расписание. А также добавлять/удалять

время, если вдруг решим пускать шаттл чаще/реже

4. Возможность добавлять/удалять новый населенный пункт

5. Возможность просматривать, редактировать/удалять полученные запросы

на бронирование

Форма бронирования для туристов:

Кроме имеющихся полей, нужно:

1. Добавить поле «Количество свободных мест». Если турист пытается

забронировать на определенную дату, время и маршрут больше мест, чем

осталось, то система предупреждает об этом.

2. Добавить выбор валюты.

Детали по административной панели:

1. Возможность редактировать максимальное число человек на маршрут.

a). По маршруту 1 шаттл подбирает туристов только в аэропорту Катания, их

количество не должно превышать максимум 7 человек (это число должно

быть редактируемым из административной панели).

b). По маршруту 2 шаттл подбирает туристов во всех предусмотренных

населенных пунктах (пока что это Летоянни, Дж.Наксос и Таормина) – в

сумме количество туристов не должно превышать максимум 7 (число должно

редактироваться из административной панели).

c). Дети считаются за взрослых, поэтому число (взрослые + дети) не должно

превышать максимум 7 человек (или другой максимум, который мы

устанавливаем из административной панели)

2. Стоимость маршрута представляет собой таблицу валют. Эквиваленты мы

вбиваем сами, от руки. Т.е. в евро мы можем поставить стоимость

маршрута 15 евро, в долларах можем вбить хоть 18, хоть 20 долларов и

т.д. Нужные нам валюты вышлем дополнительно.

3. По поводу расписания – время должно быть редактируемым, должна быть

возможность добавлять новое время/удалять ненужное. Если мы решим

пустить дополнительные шаттлы по определенному маршруту, то тогда

нам нужно будет добавить дополнительное время отправления и

прибытия.

4. Населенные пункты и их количество должны быть редактируемыми.

Сейчас это Дж.Наксос, Таормина, Летоянни, но в любой момент нам

может потребоваться добавить новые населенные пункты или же,

наоборот, что-то удалить.

5. Запросы на бронирование. Если мы удаляем какой-то запрос (например,

бронирование отменено), то система естественно должна учитывать это и

показывать количество оставшихся мест с учетом изменений.

Детали по форме бронирования для туристов:

В данный момент на сайте 2 формы бронирования (из аэропорта и В аэропорт).

Они чуть-чуть отличаются.

В формах бронирования должны быть уже имеющиеся поля, а также:

1. после выбора даты, времени отправления и населенного пункта, должна

высвечиваться информация о наличии свободных мест. Если свободных

мест нет, то турист видит предупреждение и предложение выбрать

другое время. Если места есть, но турист пытается забронировать больше

этого количества, то он опять же должен видеть предупреждение.

2. Нужно добавить выбор валюты. Турист должен видеть конечную сумму в

выбранной валюте.

ВАЖНО!!!! Система не должна осуществлять бронирование, если на

выбранную дату, маршрут, время нет свободных мест или же их меньше, чем

нужно туристу!