Разработка модуля интеграции CMS OpenCart 2.3.x с сервисом goods.ru

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка180 просмотров
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Требуется разработка модуля интеграции CMS OpenCart 2.3.x с сервисом goods.ru 

Есть документация к API сервиса 

Модуль должен работать со всеми описанными в API методами 

По вопросам и предложениям пишите

OpenCart
5 лет назад
lennt
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад