Требуется сделать лендинг на тильда по тоговому прототипу (9 экранов + футер). Структура и тексты утверждены. Прототип вышлю в личном сообщении. Просьба сразу называть вилку цен и сроки.
Разработка модуля интеграции CMS OpenCart 2.3.x с сервисом goods.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка модуля интеграции CMS OpenCart 2.3.x с сервисом goods.ru
Есть документация к API сервиса
Модуль должен работать со всеми описанными в API методами
По вопросам и предложениям пишите
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго день. Господа фрилансеры.Необходимо:1. Перенести существующий сайт: http://www.detektiva.com/ на новый хостинг. Содержимое, файлы, базу данных. Существующий сайт на Joomla.2. Перенести домен (этот же detektiva.com, mydetektiv.com) от старого регистратора на новый, где и будет новый сайт.Пишите стоимость ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо программирование админки на купленный шаблон по тз 6 разделовСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт www_rancho_kz на cms MODX Revolution 2.6.5 Появилась необходимость внедрить систему личного кабинета с регистрацией и входом. установил модуль Login для этого, всё настроил всё привязал, но почему то не отображает страницу для регистрации, что бы всё ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $140
Добрый день, необходимо разработать интранет сайт на системе управления WordPress. Верстка сайта готова. В приложении техническое задание и некоторые макеты. Полную верстку вышлем Исполнителю. Обязательные условия: необходимо работать до полного утверждения Заказчиком, быть онлайн не менее 9 ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
В приложении описание проекта. Дизайн будет предоставлен в виде псд файлов по слоям. Срок выполнения проекта 2-2.5 недели. Дизайна пока нет, примеры которые нравятся заказчику ниже http://muqarnas.uz/ http://shinoprovod.uz/ http://tegola.uz http://kalekim-gallery.uz/ http://ingo.uz http://tork-ate.uz http://vpnland.com дизайн будет схожим. Работа над сайтом ориентировочно начнётся через недлю, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сверстанные страницы установить на CMS http://testing1.woksy127.beget.tech/ слева все страницы список это меню где можно пройтись и просмотреть все страницы http://prntscr.com/mmsvo6 Бюджет и сроки и какая CMSСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $122
Всем привет. Очень коротко. 1. Есть им на modx revo (mini shop) 2. Есть работающая yml ссылка 3. Этот магазин импортирует по крону раз в сутки товар из ссылки. То есть на данный момент все работает. Изменились некоторые данные ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем привет! Нужен [b]опытный (Важно!)[/b] Back-end разработчик для работ по нескольким сайтам. Работа проектная - примерно на 1-1,5 месяца. Основные задачи: - Работа с функционалом сайтов на Modx и Wordpress Требования к разработчику: - Опыт не менее 3 лет - Четкое выполнение договоренностей по ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен плагин оплаты для магазина на Webasyst Shop Script 8 для выбираемого способа оплаты "Онлайн-оплата" Алгоритм: 1. клиент кладет товар в корзину, оформляет все свои данные (ФИО, тел, email и т.д.) 2. доходит до способов оплаты 3. выбирает способ "Онлайн-оплата" 4. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад