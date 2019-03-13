Сверстанные страницы установить на CMS

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки188 просмотров
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Сверстанные страницы установить на CMS http://testing1.woksy127.beget.tech/  слева все страницы список это меню где можно пройтись и просмотреть все страницы http://prntscr.com/mmsvo6

Бюджет и сроки и какая CMS

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
leitoImpala67
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$150
10 дней
WMZ
Хороший исполнитель Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки за приемлемую для заказчика оплату. Рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик, своевременная оплата!