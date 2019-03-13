Всем привет. Очень коротко. 1. Есть им на modx revo (mini shop) 2. Есть работающая yml ссылка 3. Этот магазин импортирует по крону раз в сутки товар из ссылки. То есть на данный момент все работает. Изменились некоторые данные ...
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Сверстанные страницы установить на CMS http://testing1.woksy127.beget.tech/ слева все страницы список это меню где можно пройтись и просмотреть все страницы http://prntscr.com/mmsvo6
Бюджет и сроки и какая CMS
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