Нужен тот кто работает с модулями для MODX Revolution 2.6.5

Есть сайт www_rancho_kz на cms MODX Revolution 2.6.5

Появилась необходимость внедрить систему личного кабинета с регистрацией и входом.

установил модуль Login для этого, всё настроил всё привязал, но почему то не отображает страницу для регистрации, что бы всё это проверить,

Задача: Нужно посмотреть, решить проблему и сказать, что случилось, далее будут ещё задачи по этому же сайту связанные с личным кабинетом.

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