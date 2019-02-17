Вёрстка, натяжка, настройка и подключение модулей на вордпрессе

В приложении описание проекта. Дизайн будет предоставлен в виде псд файлов по слоям. Срок выполнения проекта 2-2.5 недели. Дизайна пока нет, примеры которые нравятся заказчику ниже

http://muqarnas.uz/

http://shinoprovod.uz/

http://tegola.uz

http://kalekim-gallery.uz/

http://ingo.uz

http://tork-ate.uz

http://vpnland.com

дизайн будет схожим. Работа над сайтом ориентировочно начнётся через недлю, до этого срока буду выбирать исполнителя.

Бюджет на проект указан. Исполнители без отзывов к сожалению не устроят. Заранее спасибо.