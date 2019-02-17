Сверстанные страницы установить на CMS http://testing1.woksy127.beget.tech/ слева все страницы список это меню где можно пройтись и просмотреть все страницы http://prntscr.com/mmsvo6 Бюджет и сроки и какая CMS
Вёрстка, натяжка, настройка и подключение модулей на вордпрессе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении описание проекта. Дизайн будет предоставлен в виде псд файлов по слоям. Срок выполнения проекта 2-2.5 недели. Дизайна пока нет, примеры которые нравятся заказчику ниже
дизайн будет схожим. Работа над сайтом ориентировочно начнётся через недлю, до этого срока буду выбирать исполнителя.
Бюджет на проект указан. Исполнители без отзывов к сожалению не устроят. Заранее спасибо.
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