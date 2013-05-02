С Русланом было сделано много проектов. Очень доволен сотрудничеством. Руслан исполнительный и ответственный, ни разу не подвел по срокам. Всегда на связи в скайпе. При форсмажорах на рабочем месте (отключение света или интернета) всегда оповещал смской. Не всегда с первого раза получалось то что нужно, но это возможно только если влезть в голову к заказчику. В конечном итоге все равно добивались нужного результата! В общем, нарисовать дизайн сайта, мобильную версию, логотип, интерфейс веб-приложения, доработать уже существующие макеты (в некоторых случаях без исходников) Руслан может без проблем. Настоятельно рекомендую его кандидатуру!