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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
10 лет назад
Сделан отличный лого, быстро и проффесионально!
Ответный отзыв
Оперативная оплата за работу, качественная постановка задачи и адекватный подход к работе. Всем рекомендую!
$100
10 баллов
12 лет назад
С Русланом было сделано много проектов. Очень доволен сотрудничеством. Руслан исполнительный и ответственный, ни разу не подвел по срокам. Всегда на связи в скайпе. При форсмажорах на рабочем месте (отключение света или интернета) всегда оповещал смской. Не всегда с первого раза получалось то что нужно, но это возможно только если влезть в голову к заказчику. В конечном итоге все равно добивались нужного результата! В общем, нарисовать дизайн сайта, мобильную версию, логотип, интерфейс веб-приложения, доработать уже существующие макеты (в некоторых случаях без исходников) Руслан может без проблем. Настоятельно рекомендую его кандидатуру!
Ответный отзыв
Приятно работать с адекватными клиентами! Правильно поставленные задачи, понятное разъяснение, постоянно онлайн, в общем только положительные эмоции! всем рекомендую! больше бы таких заказчиков)
$70
10 баллов
12 лет назад
Профессиональный высокий уровень исполнения. По срокам тоже все хорошо. Никаких нареканий.
Ответный отзыв
С Антоном приятно работать, чёткое тз, понятное разъяснение своих пожеланий. спасибо за сотрудничество, всем советую!
$150
10 баллов
12 лет назад
Хорошая скорость работы. Постоянно доступен для связи - думаю этого более чем достаточно, чтобы начать работать с Русланом. Отличные профессиональные качества. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Иваном, чётко поставленная задача, никаких проблем с оплатой, в общем побольше бы таких клиентов). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$300
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал за два дня, хоть и указывал пять дней. Предоставил несколько вариантов решения. Все четко, без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно работать. 1. очень чётко поставлено задание; 2. никаких вопросов с оплатой; 3. просто очень позитивный и хороший человек. по больше бы таких!) советую!
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $50
от 7 дней
#347
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 3 дней
#450
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#693
Наружная реклама
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#713
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1017
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $150от 5 дней
#1925
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#2117