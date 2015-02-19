Сделать логотип для сайта

Здравствуйте! Необходим дизайн группы в ВК. Группа будет представлять товары оффлайн магазина в виде фоток и описания. Необходима обложка к этой группе. Тематика магазина: одежда в стиле милитари. Уважаемые фрилансеры, необходим человек с опытом подобной работы. Просьба скидывать примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать логотип для существующего сайта, текущий не устраивает.
Логотип должен содержать: Сам лого, название сервиса "Rapid Payment" и слоган "Сервис массовых платежей"
Логотип должен быть тематическим: Платежи, движение. Необходимо использовать гамму сайта
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