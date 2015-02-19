Сделать логотип для сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен27 заявок2820 просмотров
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#1$130
#2$20

Создать логотип для существующего сайта, текущий не устраивает.

Логотип должен содержать: Сам лого, название сервиса "Rapid Payment" и слоган "Сервис массовых платежей"

Логотип должен быть тематическим: Платежи, движение. Необходимо использовать гамму сайта

Логотип для сайта
9 лет назад
onlineproject
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
Universe_
32 годаКиргизия
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
9 лет назад
#2
Сделан отличный вариант лого.
Все отлично, Занял 2 место в конкурсе. Рекомендую!
gagarinc
Руслан 
38 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
#1
Сделан отличный лого, быстро и проффесионально!
Оперативная оплата за работу, качественная постановка задачи и адекватный подход к работе. Всем рекомендую!
Заявки фрилансеров
Universe_
32 годаКиргизия
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
9 лет назад
#2
gagarinc
Руслан 
38 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
#1
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