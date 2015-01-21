Редизайн шаблона

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок228 просмотров
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Шаблон блога http://blogoma.themetica.com/?page_id=194

Необходим небольшой редизайн, без изменения верстки:

1) подобрать картинки и шрифты, чтобы смотрелось живо и ярко

2) сделать интересный фон - как пример http://isif-life.ru/ (что-то похожее на рисованный вариант).

9 лет назад
meteor-it
Максим 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад