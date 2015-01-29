Требуется сделать дизайн главной страницы

$100
Дизайн сайтовЗавершен28 заявок301 просмотр
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Требуется сделать дизайн главной страницы для сайта www.styletime.ru т.з скину и подробно опишу как должно все выглядеть.

9 лет назад
nivieli
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
Выбранный исполнитель
Arseniy_Gusev
Арсений 
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный, приятный в общении заказчик. Задачи формулирует ясно, понимает что ему нужно и зачем. С оплатами вообще никаких задержек не было. Большое спасибо за сотрудничество :)