# 1 — $ 120

Всем привет!

Необходимо выполнить редизайн сайта na-oboi ru.

1. Структура сайта останется прежней. Те 3 колонки. Левое меню, контентная часть, правое меню. + Шапка и подвал.

2. Размеры изображений превью-товара обязательно остаются 175*175, по 3 шт в ряд.

3. Дизайн должен быть в светлых тонах в стиле минимализм.

4. Нравится такой дизайн: wandtattoos de. Нравится в принципе все, только структура другая.

5. Дизайн сайта должен подразумевать смену основного цвета. На примере wandtattoos de, основной синий цвет, он используется в меню вверху, слева, в заголовках итд. Те, если его поменять на малиновый, то ничего страшного с дизайном сайта не произойдет!

6. Все меню остаются. Верхнее в шапке, верхнее полоской, левое, правое все остается.

7. Блок "Корзина" слева, можно на месте оставить, можно переделать.

8. Должен присутствовать один или несколько элементов, определяющих тематику сайту. Можно как на сайте de, веточку слева, цветы или что-то еще не навязчивое, не яркое, но стильное.

9. Основное что должно притягивать взгляд при открытии страницы, это сами фото товаров!

10. Основные посетители сайта, женщины от 23 - 45 лет.

11. Сайт будет под новым названием: ClickOneStick, нужно его в виде лого вписать на сайт. Пример: wandtattoos de, anywayanyday итп