Редизайн сайта

$120
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок3340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$120

Всем привет!

Необходимо выполнить редизайн сайта na-oboi ru.

1. Структура сайта останется прежней. Те 3 колонки. Левое меню, контентная часть, правое меню. + Шапка и подвал.

2. Размеры изображений превью-товара обязательно остаются 175*175, по 3 шт в ряд.

3. Дизайн должен быть в светлых тонах в стиле минимализм.

4. Нравится такой дизайн: wandtattoos de. Нравится в принципе все, только структура другая.

5. Дизайн сайта должен подразумевать смену основного цвета. На примере wandtattoos de, основной синий цвет, он используется в меню вверху, слева, в заголовках итд. Те, если его поменять на малиновый, то ничего страшного с дизайном сайта не произойдет!

6. Все меню остаются. Верхнее в шапке, верхнее полоской, левое, правое все остается.

7. Блок "Корзина" слева, можно на месте оставить, можно переделать.

8. Должен присутствовать один или несколько элементов, определяющих тематику сайту. Можно как на сайте de, веточку слева, цветы или что-то еще не навязчивое, не яркое, но стильное.

9. Основное что должно притягивать взгляд при открытии страницы, это сами фото товаров!

10. Основные посетители сайта, женщины от 23 - 45 лет.

11. Сайт будет под новым названием: ClickOneStick, нужно его в виде лого вписать на сайт. Пример: wandtattoos de, anywayanyday итп

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
40 летИспания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
Caramelka
Светлана 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
#1
Светлана отличный, терпеливый дизайнер! Все схватывает на лету! Спасибо большое. Очень рекомендую, как профессионала в своем деле!
Алексей отличный заказчик! Приятный в общении, четкое ТЗ, быстрая оплата. Мои лучшие рекомендации! Буду рада новому сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Caramelka
Светлана 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Дизайн шаблона для интернет-магазина с цветовыми тематиками

    $100

    Нужно разработать дизайн шаблона для интернет-магазина с цветовыми тематиками (синий, зеленый, коричневый, фиолетовый) Страницы: - Главная - слайдер с акциями + популярные товары + сеотекст - Категория товаров - Страница товара - Корзина и оформление заказа ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать мобильную версию сайта

    $60

    Нужно сделать мобильную версию сайта доставки суши, но нужно сделать чтобы залить вручную меню с основного сайта (фото, описание, цены), то есть он должен иметь блюда которые можно заказать (корзина и оформление в стиле основного ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать страницу и модальное окно

    $20

    Здравствуйте. Нужно нарисовать простую страницу (главная) и вид модального окна. Есть старый дизайн от которого хотелось бы отталкиваться по цветовой гамме и стилям. По срокам за сегодня/завтра. Оплата Яндекс Деньги в рублях к курсу доллара. Тематика: электронные валюты.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга для агентства недвижимости

    $70

    Доброго времени суток! Нужно разработать дизайн лендинга для агентства недвижимости по структуре. Старый сайт http://gcufa.ru/ Логотипа будет использоваться старый. Исходников может не быть. Компании 8 лет, на сайте нужна некоторая сдержанность и представительность. Не должно быть лиц ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    $42

    Приветствую! Сделайте, пожалуйста, дизайн одностраничного сайта для детской студии в 7 экранов ( у первого экрана 2 вариации) по готовому макету. Плюс дизайн он-лайн консультанта. Бюджет - 2700руб.. Срок - 48 ч. Хорошего дня.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    Требуется дизайнер для разработки корпоративного сайта. Прорисовываем главную + типовые внутреннии, но все по принципу LP. Отвечая на проект прикрепляйте ссылки на портфолио

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать индивидуальный стиль для оформления печатной продукции

    Логотип создан и в приложении сайт sollasol.ru Необходимо создания индивидуального стиля в котором оформим всю печатную продукцию готовы оплатить 500-1000 рублей на мобильный + для Вашего портфолио+ респект, отзыв и уважуху

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн и верстка странички регистрации на вебинар

    Здравствуйте. Нужно сделать страничку регистрации на бесплатный вебинар. Как пример, который нравится по дизайну - можно посмотреть вот эту страницу http://mirimanova.ru/poxydet/ Текстовка для страницы https://www.dropbox.com/s/h8ldxc6q5ytjx1v/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20500%20000%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%81.%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2.txt?dl=0 Желательно, чтобы у вас был опыт создания чего-то похожего (посадочных страниц с призывом оставить ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад