Нарисовать страницу и модальное окно

$20
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок162 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно нарисовать простую страницу (главная) и вид модального окна.

Есть старый дизайн от которого хотелось бы отталкиваться по цветовой гамме и стилям.

По срокам за сегодня/завтра.

Оплата Яндекс Деньги в рублях к курсу доллара.

Тематика: электронные валюты.

9 лет назад
webuzzo
Сергей 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
LisovN
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. До последнего добивали с ним дизайн и правки согласно запросам, которые появлялись в процессе. Молодец. Так держать!
Сделали качественную входную страницу, правда было много правок!
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