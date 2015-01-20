Дизайн сайта - Походы по Карпатам, Турции, Европе

Нужно сделать качественный дизайн сайта туристического клуба "Пешком по Украине" http://po-ua.com/lycia_fethie_way

Дизайн будет состоять из главной страницы, страницы категории и страницы похода. Главная страница http://po-ua.com/ состоит из нескольких элементов, а именно: Расширенная шапка, упрощенная шапка (появляется при прокрутке вниз), основного поля, формы отправки сообщения. Категория - по сути перечень краткой информации о грядущих туров в Карпаты, Турцию и Европу (Например, велопоходы по Украине http://po-ua.com/velopohody). Краткая информация о походе включает в себя картинку, стоимость, сроки, продолжительность, сложность, регион, краткое описание. Страница с походом-туром (Например в Карпаты), включает графику, описание по дням, стоимость, контактные данные, информацию о том, что включено и что не включено в стоимость, карту и фотоальбом. Остальные подробности и ответы на вопросы в личной переписке. Логотип для дизайна имеется - полная и упрощенная версия http://www.weblancer.net/users/runboy/portfolio/1924261.html#item , работа фрилансера Пивторак Остап (runboy). В дизайне нужно предусмотреть некоторые элементы национальной символики, чтобы смотрелось просто, но со вкусом. Дизайн в итоге должен быть адаптивным легким для любых устройств, современным, практичным и впечатляющим.