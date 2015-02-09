Дизайн онлайн спорт магазина

есть клиент, хочет так же _dizkon.ru/images/contests/2014/06/04/538f43fb57e9b.80.jpg это как концепт. возможно, чуток изменим: 0) убрать таймер 0.5) название: ООО МебельПол 1) что мы делаем на заказ. (добавим или уберем пункты) 2) 9 причин заказать у нас - скорее всего уберем 1-2 пункта. 3) примеры ...