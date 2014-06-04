Разработка дизайна для лэндинга.

$40
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок207 просмотров
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ТЗ на дизайн для создания одностраничного сайта.

Целевая аудитория сайта: владельцы среднего и крупного бизнеса, предоставители услуг.

Сайт должен быть светлый, но вместе с тем стильный, деловой. Основной фон – картинка или фото в тему текста, в мягких тонах.

Шрифты – хорошо читаемые. При использовании особенных шрифтов – обязательно прикрепить к дизайну.

Каждый разворот экрана стараться поместить в 600пикс. по высоте

Все кнопки должны быть выпуклыми, чтобы по ним хотелось нажать. Ссылки – подчёркнуты и выделены цветом как в Word.

Также прорисовать эффекты при наведении на кнопки, ссылки.

1 разворот экрана

• Высота – 600 пикс

• Фоновое изображение на всю ширину монитора с основным изображением по центру. Картинка должна быть высокого качества.

• Блок с формой должен хорошо выделяться на фоне картинки.

• При клике на кнопку «Заказать обратный звонок» появляется форма в модальном окне (внизу прототипа) – зарисовать

2 разворот экрана

• Высота: 650 пикс. минус высота фиксированного меню

• Стрелки вверх/вниз предусматривают перемещение к предыдущему/следующему блоку

По всем блока требование, аналогичное к блоку 2 разворота экрана

9 лет назад
Vlal55
68 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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