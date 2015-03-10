Дизайн посадочной страницы

Дизайн сайтовЗавершен50 заявок485 просмотров
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Приветствую тебя дезигнер.

Нужно разработать дизайн лендинга согласно брифу и прототипу.

Бриф прикрепил, прототип покажу скорее всего уже выбранному исполнителю.

Задача не срочная, пока только присматриваюсь, исполнителя выберу ближе к концу недели.

Указывайте цену, а так же примеры.

9 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Fibonacci
Григорий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$65
3 дня
Адекватный, ответственный и понимающий исполнитель! Тольки наилучшие впечатления от сотрудничества... буду обращаться сам и рекомендовать друзьям и знакомым.
Сотрудничество с Андреем прошло успешно. Нареканий с моей стороны нет.
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