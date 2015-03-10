Дизайн посадочной страницы

надо сделать стартовую страницу для сайта на wordpress стартовая страница которая абсолютно нравится - http://youcase.ru/ содержание почти такое же. надо сделать так, что бы было похоже (ну или лучше) но не смотрелось как украденное
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую тебя дезигнер.
Нужно разработать дизайн лендинга согласно брифу и прототипу.
Бриф прикрепил, прототип покажу скорее всего уже выбранному исполнителю.
Задача не срочная, пока только присматриваюсь, исполнителя выберу ближе к концу недели.
Указывайте цену, а так же примеры.
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