Дорисовка дизайна сайта

Добрый день, каждому!

В дизайн сайта http://skazkatut.ru/ внести правки. За образец взять сайт http://www.ebay.com/

Что именно должно соответствовать:

1. толщина линий http://joxi.ru/823jlOahwKoYmO

2. шрифты http://joxi.ru/GrqenMbIbyoarz

3. оформить каталог с товарам в таком стиле http://joxi.ru/nAyXNz0f9O102Z вот тут http://joxi.ru/n2YzP8QI05jxA6 в частности цены и название товара, а кнопки "Подробнее" и "Купить в 1 клик" в таком стиле http://joxi.ru/KAgM6Kxs5Rvvml , только без стрелочек

4. карточка товара:

эту область http://joxi.ru/4AkOK37TVKoDAq сделать, как тут http://joxi.ru/V2VePnNIGYKEmv на сером фоне + расположение кнопок http://joxi.ru/4AkOK37TVKV0Aq

в нашем случает это буду кнопки: "Купить", "Купить в 1 клик", "В список отслеживания"

"Добавить в коллекцию"

5. цены в этой области http://joxi.ru/nAyXNz0fkQGk2Z сделать красными

Исходника карточки товара нет. Исходник главной страницы есть.

Пожалуйста цены и сроки указывайте!