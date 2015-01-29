Дорисовка дизайна сайта

Имеется дизайн главной страницы корпоративного сайта. Требуется разработать дизайн внутренних страниц по ТЗ (5 штук), соблюдая стилистику главной страницы. Жду предложений по стоимости работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, каждому!
В дизайн сайта http://skazkatut.ru/ внести правки. За образец взять сайт http://www.ebay.com/
Что именно должно соответствовать:
1. толщина линий http://joxi.ru/823jlOahwKoYmO
2. шрифты http://joxi.ru/GrqenMbIbyoarz
3. оформить каталог с товарам в таком стиле http://joxi.ru/nAyXNz0f9O102Z вот тут http://joxi.ru/n2YzP8QI05jxA6 в частности цены и название товара, а кнопки "Подробнее" и "Купить в 1 клик" в таком стиле http://joxi.ru/KAgM6Kxs5Rvvml , только без стрелочек
4. карточка товара:
эту область http://joxi.ru/4AkOK37TVKoDAq сделать, как тут http://joxi.ru/V2VePnNIGYKEmv на сером фоне + расположение кнопок http://joxi.ru/4AkOK37TVKV0Aq
в нашем случает это буду кнопки: "Купить", "Купить в 1 клик", "В список отслеживания"
"Добавить в коллекцию"
5. цены в этой области http://joxi.ru/nAyXNz0fkQGk2Z сделать красными
Исходника карточки товара нет. Исходник главной страницы есть.
Пожалуйста цены и сроки указывайте!
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