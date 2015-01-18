Доделать дизайн сайта в PSD

В файле 2 PSD это не подготовка к шаблону, а просто рисунок. На каждый вариант PSD сделать по 3 варианта.

Расцветка сайта желательно должна быть в тоне визитки, которую я выложил здесь.

Так же в тхт файле содержится информация о сайтах, которые мне нравятся.