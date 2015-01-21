Дизайн лендинга

$20
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок398 просмотров
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Необходим дизайн посадочной страницы (landing page) для агенства по лидогенерации.

Макет и подробное ТЗ предоставим. На работу есть 2-3 дня.

Оплата по факту на Яндекс Деньги.

Дизайн лендинга
9 лет назад
milosto4ka
Любовь 
34 годаЧерногория
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Dimazs
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу! Все выполнено по ТЗ в короткий срок, учтены все правки и замечания.
Приятно было поработать! ТЗ очень понятное, было несколько не больших правок, после их внисения, Любовь сразу же оплатила всю работу! Отличный заказчик, всем советую)
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