Дизайн лендинга

Сделать оригинальный шаблон, адаптированный для мобильных устройств на сайт запчастей: http://price-parts.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн посадочной страницы (landing page) для агенства по лидогенерации.
Макет и подробное ТЗ предоставим. На работу есть 2-3 дня.
Оплата по факту на Яндекс Деньги.
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