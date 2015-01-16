Дизайн сайта визитки

Добрый день, Коллеги! Ищу хорошего дизайнера для разработки дизайна сайта по поиску недвижимости. Что нужно: Главная тема сайта (оформление всех страниц с контентом). Форма поиска объектов недвижимости. Результаты поиска с возможностью переключения между табличным режимом и "по фото". Поиск по карте ...