Дизайн + верстка

На основе предложенного эскиза сделать дизайн сайта (остальные страницы будут предложены также в виде эскизов)

Стилистически хотелось бы повторить lostfilm.tv (цветовая гамма: темный шрифт на светлом фоне)

тематика сайта: Компьютерные онлайн игры (dota, cs, hearthstone)

Идеально, если вы находитесь в Санкт-Петербурге и мы сможем обсудить часть вопросов при личной встрече, но возможна и работа на удаленке. Указывайте пожалуйста, если вы находитесь в С-Пб