Дизайн и доработка детского магазина Opencart

Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка с использованием новых стандартов CSS3 & HTML5 и Twitter Bootstrap.Адаптивная верстка на Twitter Bootstrap. Все результаты работы заливаем на хостинг основанный на системе контроля версий Git, либо на Bitbucket в закрытый репозиторий. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наш сайт находиться на киндеркаприз.рф. Что нужно:
1:) Красивый дизайн сайта детской тематики
2:) Баннеры детской тематики и уникальный логотип под название
3:) Наполнение сайта товаром с detoc.ru каждый товар на сайте имеет маркетинг описание и характерестики.
4:) Настройка партнерской программы 3-х уровней с пожизненным подключением клиента к партнеру комиссия за продажи 6%, Сделать описание программы с подсказками для новичков
интересует ориентировочная цена за данную работу.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Для компании которая занимается фермерством нужно сделать сайт. Пример, который очень нравится - http://www.organikmarket.ru/ В приложении ТЗ главной. Вопрос реализации инфографики (которая на слайде главной) можно обсудить отдельно.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Необходимо "причесать" шаблон чайного интернет магазина teaplanets.ru а именно: - отрисовать простенький логотип - разместить элементы в шапке (лого, тел, время работы, корзина и тд) - поменять шрифты для меню и описаний товара - подобрать ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать новый шаблон для сайта на joomla. Тематика спортивная. Готовый шаблон уже есть, но после заполнения контентом нашли много ошибок. Так что решил что с учетом всех исправлений по дизайну и функционалу, проще заказать ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Небходимо разработать очень качественный лендинг по контекстной рекламе. Весь контент разбит на разделы и находится в прикрепленных файлах. На сайте много инфографики. Оформление инфографики - это что-то среднее между файлом "пример инфографики" (жесткие края, плоские изображения) ...Завершен9 лет назад
- $50
Требуется разработка макет-дизайна главной страницы. Макет-дизайн должен содержать стандартные элементы: - Шапка - Меню - Слайдер новостной - Баннеры сбоку - Основная контент-область - Подвал Требований к внешнему виду, а также в цветовой гамме нет. Реализация ...Завершен9 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Приглашеем принять участие в конкусе на разработку дизайна сайта фармазаводика (2 СТРАНИЦЫ). Дизан необходимо разработать в соответствии с сеткой Bootstrap3 (комментарии и сетка в приложении): 1. Главная страница сайта (техномакет mainpage.psd): - верхнее одноуровневое невыпадающее меню - ...Завершен9 лет назад
Необходимо выполнить редизайн главной страницы интернет-магазина. Скидываю первый (silver.png) и второй (silwer4.png) варианты, которые мне нарисовали. Необходимо: 1) Расположить выбор языка в другом месте, а не возле логотипа 2) Выделить пункт "Золотые изделия" ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
необходим сайт - одностраничник, по сути посадочная страница, тематика:Производство и продажа колючей проволкиДизайн сайтов63 заявкиЗакрыт9 лет назад