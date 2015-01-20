# 1 — $ 100

Доброго времени суток!

Приглашеем принять участие в конкусе на разработку дизайна сайта фармазаводика (2 СТРАНИЦЫ).

Дизан необходимо разработать в соответствии с сеткой Bootstrap3 (комментарии и сетка в приложении):

1. Главная страница сайта (техномакет mainpage.psd):

- верхнее одноуровневое невыпадающее меню

- слайдер,

- статичный блок "о компании" с фоткой",

- блок с тремя последними новостями и ссылкой на все новости,

- блок с продукцией (карусель),

- статичный текстовый блок со стандартами качества с фотками сертификатов и абзацем "научных исследований".

- блок с логотипами (карусель).

2. Страница "Новости" (техномакет - news.psd)

- хлебные крошки,

- заголовок,

- заглавие новости (ссылка)

- дата публикации,

- анонс новости,

- миниатюра фото.

=== не обязательно в 2 столбика ===

- листалка страниц с новостями.

На выходе от вас - слоенные пээсдэхи со шрифтами. В качестве донора для рыбного контента можно использовать toscani[ru].

Ждем ваших работ!