Нужен дизайн интернет магазина Тематика: Бутик Обуви На выходе: Наверстанный вариант html+css psd в слоях. От меня картинки, которые необходимо использовать в работе. В стиль: http://www.grand-gudini.com Верстка: Во весь экран, адаптивный. растягивающийся. Т.е. чтобы понимали: safari, mini opera, т.е. мобильные браузеры. P.S. Работаю без предоплаты, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Приглашеем принять участие в конкусе на разработку дизайна сайта фармазаводика (2 СТРАНИЦЫ).
Дизан необходимо разработать в соответствии с сеткой Bootstrap3 (комментарии и сетка в приложении):
1. Главная страница сайта (техномакет mainpage.psd):
- верхнее одноуровневое невыпадающее меню
- слайдер,
- статичный блок "о компании" с фоткой",
- блок с тремя последними новостями и ссылкой на все новости,
- блок с продукцией (карусель),
- статичный текстовый блок со стандартами качества с фотками сертификатов и абзацем "научных исследований".
- блок с логотипами (карусель).
2. Страница "Новости" (техномакет - news.psd)
- хлебные крошки,
- заголовок,
- заглавие новости (ссылка)
- дата публикации,
- анонс новости,
- миниатюра фото.
=== не обязательно в 2 столбика ===
- листалка страниц с новостями.
На выходе от вас - слоенные пээсдэхи со шрифтами. В качестве донора для рыбного контента можно использовать toscani[ru].
Ждем ваших работ!
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