Дизайн + верстка

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок406 просмотров
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Нужен дизайн интернет магазина

Тематика: Бутик Обуви

На выходе:

Наверстанный вариант html+css

psd в слоях.

От меня картинки, которые необходимо использовать в работе.

В стиль: http://www.grand-gudini.com

Верстка:

Во весь экран, адаптивный. растягивающийся.

Т.е. чтобы понимали: safari, mini opera, т.е. мобильные браузеры.

P.S. Работаю без предоплаты, гарант мой аккаунт.

9 лет назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
iguodala
28 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
3 дня
Работу выполнил без верстки...
всё по справедливости
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