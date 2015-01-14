Дизайн сайта по экскурсиям и знакомствам

Дизайн сайтовЗакрыт52 заявки328 просмотров
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Нужен современный и аккуратный дизайн сайта фирмы, которая предоставляет услуги экскурсий и знакомств.

Примерно 4 страницы.

Исполнитель требуется с хорошим дизайнерским вкусом и актуальными навыками.

Точное задание предоставлю понравившемуся кандидату.

Предпочтение недорогим предложениям.

Дизайн сайта
9 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
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