Дизайн сайта по экскурсиям и знакомствам

Требует дизайн всех страниц женского сайта (в ретро стиле) + вёрстка в css файлах. Исполнитель будет выбран по итогам выполнения небольшого тестового задания - необходимо нарисовать шапку сайта (или любой другой элемент), используя имеющийся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен современный и аккуратный дизайн сайта фирмы, которая предоставляет услуги экскурсий и знакомств.
Примерно 4 страницы.
Исполнитель требуется с хорошим дизайнерским вкусом и актуальными навыками.
Точное задание предоставлю понравившемуся кандидату.
Предпочтение недорогим предложениям.
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