Требуется верстка

Пока готово ТЗ на главную страницу сайта для дизайнера, который занимается ландшафтными проектами. По ссылке можно посмотреть схематичные прототипы, к ним есть еще и задание с текстами. https://drive.google.com/a/completo.ru/?tab=mo#folders/0B-zx9HOrHkY1V05rakV3WGFHUjA При разработке дизайна все тексты нужно вставлять в ...
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Есть готовый дизайн сайта (*.psd) требуется профессиональная верстка 4-х страниц (предоплата только пользователям зарегистрированным не менее 6 мес.) подробности при личной переписке
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