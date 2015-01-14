Пока готово ТЗ на главную страницу сайта для дизайнера, который занимается ландшафтными проектами. По ссылке можно посмотреть схематичные прототипы, к ним есть еще и задание с текстами. https://drive.google.com/a/completo.ru/?tab=mo#folders/0B-zx9HOrHkY1V05rakV3WGFHUjA При разработке дизайна все тексты нужно вставлять в ...