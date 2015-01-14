Пока готово ТЗ на главную страницу сайта для дизайнера, который занимается ландшафтными проектами. По ссылке можно посмотреть схематичные прототипы, к ним есть еще и задание с текстами. https://drive.google.com/a/completo.ru/?tab=mo#folders/0B-zx9HOrHkY1V05rakV3WGFHUjA При разработке дизайна все тексты нужно вставлять в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт http://software-testing.ru/trainings/.
Есть планы по обновлению и редизайну.
Задача сейчас:
На раздел "Тренинги" сайта "натянуть" такой дизайн: http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_air/pro/index.php
По ссылке детализация по задаче: https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/document/d/1VAjiSpXZNa0QXr1vd_BruArlcHUtfDm6PqsbLexC7yY/edit#heading=h.rgys9v4bmhad
Прошу указывать сроки,стоимость, ссылку на портфолио.
Спасибо.
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