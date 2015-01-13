Дизайн Landing Page для туристической ниши

Всем привет! Нужен простой, без изысков дизайн сайта DNS хостинга. Сайт должен представлять из себя главную страничку с информацией, страничку с контактами. Формы регистрации и входа в систему Внутренняя часть это формочки для отображения привязанных к аккаунту доменов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера с опытом реализации высокой конверсии (минимум 5%). Продавать с лендинга будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю.
Лендинги:
1. Туры в Белоруссию
2. Туры на Селигер
3. Туры в Карелию
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужен новый дизайн для сайта ruspech.com .psd со слоями ширина фиксированная 980 px одна страница структура в приложении новый дизайн должен быть легким, стильным, современным оплата через яндекс деньги бюджет до 3500 руб. сроки до 5 рабочих дней критерии: отзывы, портфолио, ценаЗавершен9 лет назад
Есть слайдер из 8 элементов. Необходимо добавить ещё одну картинку (есть страница, куда он должен вести, остальное - на ваше усмотрение), привести текущие к единому стилю, добавить листалку между элементами. При редизайне необходимо учитывать то, что ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Привет, нужен лендинг. Задача сделать простой, но красивый и информативный лендинг в сжатые сроки. Также нужна верстка этой странички для последующей обработки. Пример смотрите ниже - делал сам. Бюджет ограничен, цены больше, чем указано в ...Завершен9 лет назад
Для сайта senspabidet.ru нужно сделать psd макет дизайна. Общая концепция на сайте отражена и что то сделано. С общим представлением сайта в принципе понятно что есть главная страница в виде презентационного материала, есть вторая страница ...Завершен9 лет назад
- $50
Есть сайт находящийся в разработке - http://citytimer.ru требуется произвести косметическую доработку дизайна, сделать подачу информации более яркой и приятной, не меняя при этом скелета работы приложения. Прикрепляйте свои работы к ответу, понравившимся авторам детально опишу ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Окончательное ТЗ во вложении. Окантовку блоков можно взять с примера как тут: silveria-world.ru Оплата в рублях по курсу 63. Из ТЗ берите только то, что касается дизайна. В заявке обязательно стоимость и сроки.Завершен9 лет назад
Имеется готовый сайт. В целях его развития необходимо доработать 2 шаблона: - страницу вывода товара (добавились дополнительные фотографии, артикул, остаток товара, линейка) - страницу раздела товаров, в котором будет добавлено описание, полный заголовок. В качестве источника будет предоставлен ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать шаблон финансового сайта (форекс тематика) на ДЛЕ. Требования к сайту: Понятная концепция+вами разработаное лого в шапке (название и домен под сайт предоставим исполнителю) Простота юзабилити Чистый валидный код Соблюдение СЕО параметров (в стилях обязательно учитывать, теги H1,H2,H3 ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо создать дизайн сайта samsung-cover.ru в фирменном стиле samsung, за основу берем http://nosimo.ru/. Необходимо сделать все: логотип (без креатива в фирменном стиле), фон, баннеры (3 шт), иконку. Сайт должен смотреться дорого и фирменном стиле. ...Завершен9 лет назад