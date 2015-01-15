Редизайн сайта

Есть слайдер из 8 элементов. Необходимо добавить ещё одну картинку (есть страница, куда он должен вести, остальное - на ваше усмотрение), привести текущие к единому стилю, добавить листалку между элементами. При редизайне необходимо учитывать то, что ...
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Нужен новый дизайн для сайта ruspech.com
.psd со слоями
ширина фиксированная 980 px
одна страница
структура в приложении
новый дизайн должен быть легким, стильным, современным
оплата через яндекс деньги
бюджет до 3500 руб.
сроки до 5 рабочих дней
критерии: отзывы, портфолио, цена
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