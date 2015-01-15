Редизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок313 просмотров
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Нужен новый дизайн для сайта ruspech.com

.psd со слоями

ширина фиксированная 980 px

одна страница

структура в приложении

новый дизайн должен быть легким, стильным, современным

оплата через яндекс деньги

бюджет до 3500 руб.

сроки до 5 рабочих дней

критерии: отзывы, портфолио, цена

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$50
4 дня
Спасибо.
Рекомендую Андрея к работе, как отличного заказчика! Постоянно на связи, мгновенные предоплата и оплата, понятная постановка задачи и конструктивная обратная связь.
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