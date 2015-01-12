Редизайн слайдера

Есть слайдер из 8 элементов. Необходимо добавить ещё одну картинку (есть страница, куда он должен вести, остальное - на ваше усмотрение), привести текущие к единому стилю, добавить листалку между элементами.

При редизайне необходимо учитывать то, что он будет переводиться на другие языки (фарси, арабский - справа-налево, тексты на немецком занимают больше места, чем на английском).

Сам слайдер смотреть на сайте http://myfxchoice.com/

Оплата в wmz.

В комментариях пишите, пожалуйста, сроки и цену.