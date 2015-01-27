Простой, но красивый лендинг + верстка HTML

Привет, нужен лендинг. Задача сделать простой, но красивый и информативный лендинг в сжатые сроки. Также нужна верстка этой странички для последующей обработки. Пример смотрите ниже - делал сам. Бюджет ограничен, цены больше, чем указано в заявке проекта не предлагать. Оплата по факту сдачи проекта, без предоплаты!!! Работу можете выложить на тесте где угодно, после согласования - оплата (только yandex или web-money). Спасибо и жду от вас предложений, друзья!