Простой, но красивый лендинг + верстка HTML

Для сайта senspabidet.ru нужно сделать psd макет дизайна. Общая концепция на сайте отражена и что то сделано. С общим представлением сайта в принципе понятно что есть главная страница в виде презентационного материала, есть вторая страница ...
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Привет, нужен лендинг. Задача сделать простой, но красивый и информативный лендинг в сжатые сроки. Также нужна верстка этой странички для последующей обработки. Пример смотрите ниже - делал сам. Бюджет ограничен, цены больше, чем указано в заявке проекта не предлагать. Оплата по факту сдачи проекта, без предоплаты!!! Работу можете выложить на тесте где угодно, после согласования - оплата (только yandex или web-money). Спасибо и жду от вас предложений, друзья!
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