WEB - DESiGN - PROMOTION
Всегда рад новым знакомствам и взаимовыгодному сотрудничеству!
Основные направления деятельности:
- разработка сайтов под ключ
- дизайн и редизайн сайтов
- иллюстрации и рисунки
- дизайн интерьеров и экстерьеров
- дизайн игр и приложений
...и многое другое!
С уважением, Сергей
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
12 лет назад
JavaScript
Все біло сделано отлично, бістро. Все пожелания біли учтені. Благодарим!
Ответный отзыв
Отзывчивый и грамотный заказчик. Был очень рад сотрудничеству - никаких проблем: ТЗ и оплата вовремя. Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество!
$100
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Сергей замечательно справился с поставленной задачей! Очень приятно было сотрудничать! Результат очень понравился! www.scheglov-show.com
Ответный отзыв
Очень доволен нашим сотрудничеством со Светланой, никаких вопросов и трудностей в общении. Грамотное ТЗ и своевременная оплата (даже сверх положенного). Буду ждать других совместных проектов.
$200
10 баллов
13 лет назад
JoomlaPHP
Сергей хорошо потрудился в создании нашего проекта.. Делал даже больше чем нужно было. Сразу видно что человек опытный. Довольно ответственный и коммуникабельный. Никаких нареканий нет. Жалею что так долго искал, именно этого исполнителя! i360apartments.com
Ответный отзыв
Рекомендую, никаких проблем...
$500
10 баллов
13 лет назад
Всем рекомендую работать с этой компанией. Команда Сергея отнеслась к поставленной задаче очень серьезно, чувствуется профессионализм. Всегда на связи, предложили свои идеи и сделали больше чем в задании. Обязательно буду обращаться снова.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Алексеем! Грамотный, отзывчивый и ПОНИМАЮЩИЙ заказчик. О сотрудничестве с Алексеем остались только положительные эмоции! Четкое ТЗ, помощь в процессе работы, своевременная оплата - все необходимые черты идеального работодателя!!!
Веб-программирование
3 отзыва
от $25
от 3 дней
#718
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $120
от 7 дней
#336
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4743