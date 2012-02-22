DYTRI

Сергей DYTRI

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
WEB - DESiGN - PROMOTION

Всегда рад новым знакомствам и взаимовыгодному сотрудничеству!

Основные направления деятельности:

- разработка сайтов под ключ

- дизайн и редизайн сайтов

- иллюстрации и рисунки

- дизайн интерьеров и экстерьеров

- дизайн игр и приложений

...и многое другое!

С уважением, Сергей

Отзывы заказчиков

upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Сверстать из CDR
JavaScript
Все біло сделано отлично, бістро. Все пожелания біли учтені. Благодарим!
Отзывчивый и грамотный заказчик. Был очень рад сотрудничеству - никаких проблем: ТЗ и оплата вовремя. Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Интеграция шаблона под joomla 2.5
Joomla
Сергей замечательно справился с поставленной задачей! Очень приятно было сотрудничать! Результат очень понравился! www.scheglov-show.com
Очень доволен нашим сотрудничеством со Светланой, никаких вопросов и трудностей в общении. Грамотное ТЗ и своевременная оплата (даже сверх положенного). Буду ждать других совместных проектов.
Ответный отзыв
mountin2
Сергей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Сайт недвижимости на Joomla
JoomlaPHP
Сергей хорошо потрудился в создании нашего проекта.. Делал даже больше чем нужно было. Сразу видно что человек опытный. Довольно ответственный и коммуникабельный. Никаких нареканий нет. Жалею что так долго искал, именно этого исполнителя! i360apartments.com
Рекомендую, никаких проблем...
Ответный отзыв
ictchem
52 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта
Всем рекомендую работать с этой компанией. Команда Сергея отнеслась к поставленной задаче очень серьезно, чувствуется профессионализм. Всегда на связи, предложили свои идеи и сделали больше чем в задании. Обязательно буду обращаться снова.
Очень понравилось работать с Алексеем! Грамотный, отзывчивый и ПОНИМАЮЩИЙ заказчик. О сотрудничестве с Алексеем остались только положительные эмоции! Четкое ТЗ, помощь в процессе работы, своевременная оплата - все необходимые черты идеального работодателя!!!
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $25
от 3 дней
#718
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $120
от 7 дней
#336
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4743