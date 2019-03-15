Сайт под ключ на CMS Wordpress

$150
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок228 просмотров
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Добрый день, необходимо сделать сайт на базе Wordpress по техническому заданию. Нужен современный и красивый сайт-визитка для человека, который занимается ведением и организацией праздников – ведущий. 

Требования и условия проекта следующие: 

- Последняя версия CMS Wordpress (с новым редактором). 

- Кроссбраузерная и адаптивная верстка страниц шаблона. 

- Элементы верстки, дизайна и структуры, скорее всего будут несколько раз дополняться/изменяться ( будьте готовы к тому что шаблон придется править несколько раз! – это очень важно!). 

- Версия сайта должна быть размещена на каком-нибудь домене или поддомене с вашей стороны и на ваше усмотрение, чтобы можно было тестировать сайт и согласовывать с заказчиком. 

- Оплата только после полного согласования с заказчиком! Никаких предоплат, безопасная сделка. 

- Сайт нужно сделать как можно быстрее, поэтому вы должны обладать довольно большим количеством свободного времени для этого проекта. 

Первое ТЗ вышлю выбранному исполнителю, к ТЗ прилагаются некоторые фото, которые можно и нужно будет использовать в дизайне сайта.  

Ваши предложения по цене и срокам. И пожалуйста, тех кто хочет по-быстрому срубить денег, не вникая во все нюансы и сложности проекта, просьба не беспокоить... 

WordPress
5 лет назад
DYTRI
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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