Сайт под ключ на CMS Wordpress

Добрый день, необходимо сделать сайт на базе Wordpress по техническому заданию. Нужен современный и красивый сайт-визитка для человека, который занимается ведением и организацией праздников – ведущий.

Требования и условия проекта следующие:

- Последняя версия CMS Wordpress (с новым редактором).

- Кроссбраузерная и адаптивная верстка страниц шаблона.

- Элементы верстки, дизайна и структуры, скорее всего будут несколько раз дополняться/изменяться ( будьте готовы к тому что шаблон придется править несколько раз! – это очень важно!).

- Версия сайта должна быть размещена на каком-нибудь домене или поддомене с вашей стороны и на ваше усмотрение, чтобы можно было тестировать сайт и согласовывать с заказчиком.

- Оплата только после полного согласования с заказчиком! Никаких предоплат, безопасная сделка.

- Сайт нужно сделать как можно быстрее, поэтому вы должны обладать довольно большим количеством свободного времени для этого проекта.

Первое ТЗ вышлю выбранному исполнителю, к ТЗ прилагаются некоторые фото, которые можно и нужно будет использовать в дизайне сайта.

Ваши предложения по цене и срокам. И пожалуйста, тех кто хочет по-быстрому срубить денег, не вникая во все нюансы и сложности проекта, просьба не беспокоить...