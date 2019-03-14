Все требования в прикрепленном файле. Дизайн туристического сайта с картой maps использование геолокации человека на карте (сам мог отмечать точку) или автоматически фактическое местоположение) . Чтобы он видел расстояние до объектов. Также можно добавить Фильтр расстояния.

CMS можно любую, если будет dle или wp хорошо