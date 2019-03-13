Разработка сайта

Я бы хотел торрент трекер с возможностью добавлять на него торренты, чтобы люди могли делится своим мнением в комментариях, и.т.д. аналогичный такому что в скриншоте
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Набираю команду для разработки сайта (не лэндинг). Дизайнер, программист, который будет работать под надзором SEOшника, верстальщик. Возможен и вариант со своей командой, кроме SEO. Откликайтесь и присылайте свои примеры работ.
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